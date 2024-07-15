Известный фотограф рассказал, как заснял полёт пули возле уха Трампа

Специалист сделал снимок, не зная, что запечатлел летевший боеприпас.Лауреат Пулитцеровской премии, фотограф Дуг Миллс рассказал, как ему удалось сделать снимок пули, пролетевшей возле уха кадидата в президенты США Дональда Трампа во время покушения.