Ирина Горбачёва за год сбросила 11 кг, снизив тягу к жирному и сократив потребление сладкого в два раза.
Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро
Комментарии
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ER
Elmira Rodionova
Ну и ну! Как же похорошела Ирина после препарата, сама на себя не похожа! Новость такой же развод как и картинка эта ненастоящая, никто в себя не согласится такой состав колоть даже за деньги
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4 н.
EP
Elmira Petrova
Elmira Rodionova
Ну и ну! Как же похорошела Ирина после препарата, сама на себя не похожа! Новость такой же развод как и картинка эта ненастоящая, никто в себя не согласится такой состав колоть даже за деньги
Мне кажется у нее и так полно проблем со здоровьем, начиная от остеохондроза и заканчивая ранней менопаузой, чтобы колоть в себя еще и опасные препараты
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4 н.
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