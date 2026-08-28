Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро

Ну и ну! Как же похорошела Ирина после препарата, сама на себя не похожа! Новость такой же развод как и картинка эта ненастоящая, никто в себя не согласится такой состав колоть даже за деньги

EP

Elmira Petrova

Elmira Rodionova Ну и ну! Как же похорошела Ирина после препарата, сама на себя не похожа! Новость такой же развод как и картинка эта ненастоящая, никто в себя не согласится такой состав колоть даже за деньги

Мне кажется у нее и так полно проблем со здоровьем, начиная от остеохондроза и заканчивая ранней менопаузой, чтобы колоть в себя еще и опасные препараты