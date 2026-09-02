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Пятый канал

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Денег на Patriot не дадут? В ЕС не приняли решение по очередному финансированию Украины

Денег на Patriot не дадут? В ЕС не приняли решение по очередному финансированию Украины

Министры обороны стран Евросоюза так и не смогли принять решение на неформальной встрече по Украине. Деньги у союзников есть, а вот быстро превратить их в необходимое Киеву оружие не получается.

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