Врач рассказала о том, как восстановиться после коронавируса

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в комментарии «РИА Новости» рассказала о способах восстановить организм после перенесенного коронавируса.
Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в комментарии «РИА Новости» рассказала о способах восстановить организм после перенесенного коронавируса.
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