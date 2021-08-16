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Врач рассказала о том, как восстановиться после коронавируса

Врач рассказала о том, как восстановиться после коронавируса

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в комментарии «РИА Новости» рассказала о способах восстановить организм после перенесенного коронавируса.

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