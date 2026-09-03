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Nvidia договорилась о приобретении Hugging Face

Технологическая компания Nvidia достигла соглашения по покупке хранилища моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом Hugging Face, говорится в пресс-релизе организации.

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