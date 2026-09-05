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Врач Антошин: иногда возникновение синяков может быть связано с рядом болезней

Врач Антошин: иногда возникновение синяков может быть связано с рядом болезней

Синяки появляются у каждого человека и чаще всего не представляют опасности. Однако иногда их возникновение может быть связано не только с ушибами, но и с нарушениями свёртывания крови, заболеваниями системы кроветворения или повышенной хрупкостью сосудов.

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