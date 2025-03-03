Бастрыкин заинтересовался делом о падении наледи на школьника в Петербурге

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о результатах проверки в связи с травмированием несовершеннолетнего в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
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