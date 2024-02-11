Кевин Дюрэнт о Стефе Карри: «Лучший разыгрывающий в истории, Топ-5 игрок всех времен»

В послематчевом разговоре с журналистами, обсуждая 3-очковое попадание Стефена Карри («Голден Стэйт») за 0,7 секунды до финальной сирены, Кевин Дюрэнт («Финикс») назвал Карри «лучшим разыгрывающим в истории» и «Топ-5 игроком всех времен».