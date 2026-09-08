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Россия чтит память героев: 8 сентября — День Бородинского сражения

Россия чтит память героев: 8 сентября — День Бородинского сражения

8 сентября Россия отмечает один из важнейших дней воинской славы — годовщину Бородинского сражения, состоявшегося в 1812 году.

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