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Генерал Ванхёрк: США не видят прямой угрозы безопасности со стороны РФ

Генерал Ванхёрк: США не видят прямой угрозы безопасности со стороны РФ

Глава Северного командования американских ВС генерал Глен Ванхёрк, возглавляющий Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) заявил, что Соединенные Штаты на данный момент не видят прямой угрозы своей безопасности со стороны России, передает ТАСС.

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