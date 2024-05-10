Силуанов продолжит руководить ведомством, во главе которого находится больше 13 лет. Он был назначен министром в 2011 году.
Силуанов сохранит свой пост в новом правительстве
Комментарии
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StarPer
Не ждите ни каких перемен в правительстве, так немножко перетасуют колоду и всё останется как прежде. Ни какой новой элиты к кормушке не подпустят.
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16 час.
Валерий Шаронов
если такое случится то путина переизбрали зря!!!
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15 час.
Анатолий
Мало он миллиардов на Запад перевёл. Давай Силуанов исчо.
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31 мин.
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