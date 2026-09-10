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125region.ru | Новости

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Европа призналась в нехватке денег для Украины

Европа призналась в нехватке денег для Украины

Европейские чиновники в частном порядке признаются, что могут не найти средства, чтобы профинансировать все нужды Украины на 2026 год.

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