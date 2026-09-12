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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о целях «Барсы»: «Выиграть ЛЧ – наша мечта, но стать чемпионами в 3-й раз тоже важно, это было бы невероятно. Но нам еще предстоит долгий путь»

Главный тренер «Барселоны»  Ханс-Дитер Флик высказался о целях команды в этом сезоне.  «Ничего не меняется.

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