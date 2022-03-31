Аргументы недели

97 845 подписчиков

Посол России в США Антонов: Госдеп умышленно завышает цифру потерь ВС России на Украине

Посол России в США Антонов: Госдеп умышленно завышает цифру потерь ВС России на Украине

Госдепартамент США умышленно завышает цифру потерь Вооруженных сил России на Украине. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США стремятся спровоцировать общественное недовольство в России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх