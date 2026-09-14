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Что за древнеиндийская игра лила, которая дает ответы на самые сокровенные вопросы

Что за древнеиндийская игра лила, которая дает ответы на самые сокровенные вопросы

Есть настольные игры, где нет цели победить других игроков. Одна из таких — игра лила (Leela), которая в последнее время стала особо популярной.

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