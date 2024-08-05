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Тимур Иванов попросил выпустить его из СИЗО за положительную характеристику

Тимур Иванов попросил выпустить его из СИЗО за положительную характеристику

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, попросил смягчить ему мер пресечения и выпустить из СИЗО, потому что он имеет положительную характеристику со службы.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Пусть добровольно даст руку на отрубание - и, вуаля, свободен. Некоторое время.
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16 час.
М
ММ
Типа Хорошо сидел на службе, только воровал, никого не обижал...
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14 час.

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