10-летний Дима из Волгодонска рассказал «Блокноту», как спас девушку от похищения калмыком

БлокнотРУ Школьник рассказал, как на девочку среди бела дня набросился 37-летний мужчина и поволок в сторону припаркованного авто, где его поджидал сообщник В Волгодонске Ростовской области 10-летний мальчик стал настоящим героем, проявив невероятную смелость и решительность.
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