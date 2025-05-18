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    Кастрировать таких надо!10-летний Дима из...

10-летний Дима из Волгодонска рассказал «Блокноту», как спас девушку от похищения калмыком

10-летний Дима из Волгодонска рассказал «Блокноту», как спас девушку от похищения калмыком

БлокнотРУ Школьник рассказал, как на девочку среди бела дня набросился 37-летний мужчина и поволок в сторону припаркованного авто, где его поджидал сообщник В Волгодонске Ростовской области 10-летний мальчик стал настоящим героем, проявив невероятную смелость и решительность.

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Комментарии
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ВП
Вероника Пропись
Смелый мальчик! Побольше бы в стране таких! Хорошо, что рассказали эту историю. Может, у взрослых, которые покрывают, совесть появится. Даже дети понимают, где опасность.
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3 час.
ВИ
Виктория Иванова
Да, побольше бы таких парней и поменьше этих тварей. Я была лучшего мнения о калмыках.
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1 час.
светлана иноземцева
Кастрировать таких надо!
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1 час.
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