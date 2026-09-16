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Аргументы недели

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«Не считаем необходимым комментировать»: Кремль проигнорировал обвинения США в финансировании терроризма

«Не считаем необходимым комментировать»: Кремль проигнорировал обвинения США в финансировании терроризма

В Кремле отказались комментировать предъявление в США обвинений членам сети, якобы связанной с российскими спецслужбами, в финансировании терроризма и подготовке заказных убийств.

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