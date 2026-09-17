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Газофазный синтез MXene открыл новый путь к двумерным кристаллам материалов

Газофазный синтез MXene открыл новый путь к двумерным кристаллам материалов

MXene — семейство двумерных материалов на основе карбидов и нитридов переходных металлов, открытое в 2011 году.

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