Наталья Подольская рассказала об обиде на мужа

Неужели в семейной жизни Натальи Подольской и Владимира Преснякова идиллия царила не всегда?Недавно певица вспомнила неприятный инцидент во время отдыха на горнолыжном курорте Роза Хутор несколько лет назад.
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