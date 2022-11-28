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Соболев о драке «Спартака» и «Зенита»: «Это очень плохо. Но я поступил бы точно так же в любой ситуации, когда обижают моих товарищей»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о драке с «Зенитом».  В последнем туре группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» по пенальти обыграл московский «Спартак» (4:2).

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