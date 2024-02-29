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Умер "Мишутка" из "Спокойной ночи, малыши!" Игорь Капатов

Умер "Мишутка" из "Спокойной ночи, малыши!" Игорь Капатов

Башкирский государственный театр кукол На 71-м году жизни умер российский актер Игорь Капатов, голосом которого говорил персонаж детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши" Мишутка, сообщили в Башкирском государственном театре кукол.

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