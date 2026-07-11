Аделина Сотникова показала пресс спустя полгода после вторых родов

Российская фигуристка Аделина Сотникова выбрала необычный способ отметить свой юбилей. К 30-летию она отправилась на райский курорт, где впервые после вторых родов решилась продемонстрировать свою фигуру в бикини.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии