GAGAWA x «Движение вверх»

С 1 декабря в сети ресторанов международного бренда GAGAWA совместно с благотворительным фондом помощи детям-инвалидам «Движение вверх» запускается специальная акция — в течение месяца 10% от продаж детского обеда «Гагавик» в ресторанах сети будут перечисляться на поддержку и развитие фонда и подопечных детей.
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