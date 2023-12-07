GAGAWA x «Движение вверх»

С 1 декабря в сети ресторанов международного бренда GAGAWA совместно с благотворительным фондом помощи детям-инвалидам «Движение вверх» запускается специальная акция — в течение месяца 10% от продаж детского обеда «Гагавик» в ресторанах сети будут перечисляться на поддержку и развитие фонда и подопечных детей.