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Политика как она есть

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Мишустин поручил внести кандидатуру Юдаевой на пост исполнительного директора в МВФ

Мишустин поручил внести кандидатуру Юдаевой на пост исполнительного директора в МВФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру бывшего первого зампреда Банка России, действующего исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ) Ксении Юдаевой для переизбрания на этот пост.

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