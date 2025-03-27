🇷🇺Охота продолжается: очередные наемники, под интенсивные прилеты артиллерийских снарядов, пытаются спрятаться от российского FPV-дрона💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Наемник #СВО.
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🇷🇺Охота продолжается: очередные наемники, под интенсивные прилеты артиллерийских снарядов, пытаются спрятаться от российского FPV-дрона💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Наемник #СВО.
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