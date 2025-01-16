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Российского «пешехода» задержали на границе Украины и Словакии

Российского «пешехода» задержали на границе Украины и Словакии

Украинские пограничники задержали попытавшегося сбежать в Словакию россиянина Украинские пограничники задержали гражданина РФ, который пешком пытался проникнуть на территорию Словакии, у села Малые Селменцы, заявили представители Госпогранслужбы Украины в своем Telegram-канале.

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