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Царьград

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Генерал Алаудинов: ВСУ в Курской области на грани из-за потерь и логистики

Генерал Алаудинов: ВСУ в Курской области на грани из-за потерь и логистики

Генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил о критическом положении ВСУ в Курской области. Из-за больших потерь и отсутствия логистики силы противника истощаются.

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