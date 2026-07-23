Новосибирским контрактникам гарантирована служба в выбранных подразделениях и бесшовная система выплат

Заместитель Губернатора Евгений Прохоренко подчеркнул, – чтобы максимально быстро и эффективно поддержать наших ребят, решивших защищать интересы Родины на передовой спецоперации, Правительство Новосибирской области проводит системную работу.
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