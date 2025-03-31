В Британии назвали опасной тенденцию не прислушиваться к предупреждениям Владимира Путина.Ветеран британской армии и бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли заявил изданию The Spectrator о том, что неспособность Запада прислушиваться к предупреждениям президента России Путина о конфликте на Украине контрпродуктивно.