Губернатор Белгородской области попал под атаку ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под атаку Вооруженных сил Украины, когда осматривал последствия прежних ударов.
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