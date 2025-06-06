Политика как он...
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Политика как она есть

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Губернатор Белгородской области попал под атаку ВСУ

Губернатор Белгородской области попал под атаку ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под атаку Вооруженных сил Украины, когда осматривал последствия прежних ударов.

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