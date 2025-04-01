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Царьград

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Нововведения для автовладельцев: как изменится жизнь водителей с 1 апреля 2025 года

Нововведения для автовладельцев: как изменится жизнь водителей с 1 апреля 2025 года

Замена прав, штрафы и ОСАГО. Что ещё ждёт автовладельцев?Одно из нововведений касается водителей с иностранными водительскими правами.

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