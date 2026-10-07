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В леса Украины прибыли самые жестокие наёмники: СВО для них – полигон. Под боком у США взращивают могущественную армию

В леса Украины прибыли самые жестокие наёмники: СВО для них – полигон. Под боком у США взращивают могущественную армию

ИА Новороссия Участие иностранных "диких гусей" в войне на стороне Украины – давно не секрет.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Гайдуков
Виктор Гайдуков

А разве некоторые украинские вояки не проявляют такую же жестокость, как эти бандиты? Ну что же, придётся нашим парням помочь миру очиститься от какого-то количества этих ублюдков, положив их в украинскую землю.