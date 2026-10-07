ИА Новороссия Участие иностранных "диких гусей" в войне на стороне Украины – давно не секрет.
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Здесь бы тупым пиндосам испугаться, ведь вся эта мразота поедет к их границам и будет кошмарить юг америки... Так нет, с Россией воюют. Ох, и тяжело будет их похмелбе во кровавом пиру...
Ну ну-а что творили хохла на Донбассе и в Курской области Так что наёмники обучаются А вообще то зачем их брать в плен
А разве некоторые украинские вояки не проявляют такую же жестокость, как эти бандиты? Ну что же, придётся нашим парням помочь миру очиститься от какого-то количества этих ублюдков, положив их в украинскую землю.
А чего все время оперируют и возлагают какие то надежды на американцев , мол разберитесь , это что , это разве их проблема ?
Таких брать в плен не следует.