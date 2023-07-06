Собянин: Более 22 тыс. пассажиров воспользовались новым речным электротранспортом с момента запуска

Электросуда уже перевезли свыше 22 тыс. пассажиров Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что с момента запуска первого регулярного маршрута электросудов по Москве-реке около двух недель назад им воспользовались более 22 тыс.