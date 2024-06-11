Попова: в начале осени ожидается рост заболеваемости коронавирусом

Очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в начале осени, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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