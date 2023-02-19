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Песков: заявление Нуланд по Крыму лишний раз подчеркивает роль США как главного провокатора международной напряженности

Песков: заявление Нуланд по Крыму лишний раз подчеркивает роль США как главного провокатора международной напряженности

Заявление заместителя главы американского дипломатического ведомства Виктории Нуланд по Крыму лишний раз подчеркивает роль Соединенных Штатов как главного провокатора международной напряженности.

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