Заявление заместителя главы американского дипломатического ведомства Виктории Нуланд по Крыму лишний раз подчеркивает роль Соединенных Штатов как главного провокатора международной напряженности.
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