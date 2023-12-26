БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ударный БПЛА AQ 400 Scythe – новая надежда киевского режима

Первая партия БПЛА AQ 400. Фото Telegram / "Военный осведомитель" Больше года назад, после первых массированных ударов беспилотниками «Герань-2», киевский режим пообещал создать аналогичное изделие и с его помощью устроить ответные атаки.

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