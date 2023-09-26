Глава МИД Белоруссии допустил применение ядерного оружия для защиты республики

РИАМО - 26 сен. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил о возможности использования различных средств для защиты страны в случае вторжения, включая тактическое ядерное оружие (ТЯО), сообщает РИА Новости.
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