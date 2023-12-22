Журналист Херш: США готовились к подрыву «Северного потока» еще до начала СВО

Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 22 декабря заявил, что диверсия на «Северных потоках» была ориентирована против Германии, которая воспринималась администрацией президента США Джо Байдена как слабое звено в коалиции поддержки Украины.