Рыба, которую считали вымершей, появилась в неожиданных местах

Гигантский карп Меконга достигает более метра в длину и весит 30 килограммов. Но ученые зафиксировали эту рыбу всего 30 раз, за что прозвали его "призраком Меконга" по названию реки Юго-Восточной Азии, которая была его средой обитания.
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