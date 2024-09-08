Мать заболевших в "Красной горке": детям было тяжело дышать

РИА Новости/ Александр Сухов Мать двоих детей, заболевших пневмонией после посещения лагеря "Красная горка" в Свердловской области, в беседе с РЕН ТВ рассказала, что ее сыну сначала поставили ошибочный диагноз, однако потом оперативно его исправили.