Мать заболевших в "Красной горке": детям было тяжело дышать

РИА Новости/ Александр Сухов Мать двоих детей, заболевших пневмонией после посещения лагеря "Красная горка" в Свердловской области, в беседе с РЕН ТВ рассказала, что ее сыну сначала поставили ошибочный диагноз, однако потом оперативно его исправили.
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