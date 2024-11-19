The New York Times: Разрешение Вашингтона на удары вглубь РФ не изменит ход конфликта

Решение относительно ударов вглубь российской территории, которое в преддверии своего ухода с поста президента Соединённых Штатов принял Джо Байден, на ход боевых действий особо не повлияет, пишет американское издание The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии