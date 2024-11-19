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The New York Times: Разрешение Вашингтона на удары вглубь РФ не изменит ход конфликта

The New York Times: Разрешение Вашингтона на удары вглубь РФ не изменит ход конфликта

Решение относительно ударов вглубь российской территории, которое в преддверии своего ухода с поста президента Соединённых Штатов принял Джо Байден, на ход боевых действий особо не повлияет, пишет американское издание The New York Times.

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