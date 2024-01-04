Не мороз, но красный нос

На карикатурах советских времен красный нос был верным признаком тунеядца-алкоголика. Действительно, у людей, любящих «закладывать за воротник», возникают проблемы с кровеносными сосудами на лице — отсюда и характерный красно-сизый оттенок носа.
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