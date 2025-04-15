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Корреспондент показала последствия удара ВСУ по Курской области

Корреспондент показала последствия удара ВСУ по Курской области

Место пожара в жилом доме в Курской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 15 апреля, показала корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

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