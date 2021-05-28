Воробьев рассказал о новых стандартах многоэтажной застройки в Подмосковье

Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, подъезды навсегда расстанутся с мусоропроводами, а вход в каждый дом станет доступным для маломобильного населения и родителей с детскими колясками.
Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, подъезды навсегда расстанутся с мусоропроводами, а вход в каждый дом станет доступным для маломобильного населения и родителей с детскими колясками.
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