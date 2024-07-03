Украина получила транш от МВФ в размере 2,2 млрд долларов Недавно Украина получила очередную финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ).
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Украина получила транш от МВФ в размере 2,2 млрд долларов Недавно Украина получила очередную финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ).
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