Собянин: За 5 лет количество операций по трансплантации в Москве выросло на 73%

Трансплантации проводятся в трех современных центрах столицы В Москве более 6 тысяч человек с пересаженными органами, и за последние пять лет количество трансплантаций увеличилось на 73%, достигнув 739 операций в год.
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