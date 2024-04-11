В нашей Конституции закреплены ценности, за которые мы боролись в дни Крымской весны, — Аксёнов

Сегодня исполняется 10 лет Конституции Республики Крым. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. Фото: пресс-служба Главы РКПо этому поводу он вручил заслуженные награды и знаки отличия крымчанам за успешную деятельность в различных сферах экономики, общественной жизни.
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