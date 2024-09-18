Захарова рассказала об истинных причинах давления Запада на российские СМИ

Соединенные Штаты пытаются "нанести удар" по российским СМИ потому, что "голос" России с каждым днем начинают слышать и слушать даже недружественные страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова корреспонденту "Известий" Роману Ишмухаметову на полях IV Евразийского женского форума.