Бензин не тот? По еще одному индексу благосостояния астраханцы уступают соседям по ЮФО

Хотя мы и близки к тому, чтобы скоро «затариться» на 1000 литров 92-го. Настал новый год, и эксперты РИА «Рейтинг» (как обычно, по заказу РИА «Новости») подготовили традиционный топ-лист регионов России по так называемому «индексу доступности бензина» - индикатору, который в сравнительной экономике так же применяем, как, например, индекс Доу Джонса, Биг-Мака или «золотого метра».